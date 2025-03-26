Оклад чиновников в 2025 году: кто получает 400 тысяч гривен в месяц
- В феврале 2025 года средняя зарплата работников центральных органов власти в Украине составила 51,4 тысячи гривен, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году.
- Самые высокие зарплаты получают сотрудники НКРЕКП, НАПК и АМКУ, тогда как самые низкие - в областных государственных администрациях, в частности в Тернопольской, Черниговской и Винницкой ОГА.
В феврале 2025 года средняя зарплата работников центральных органов власти в Украине составила 51,4 тысячи гривен. Это на 15,8% больше, чем в тот же период прошлого года, когда выплаты составляли 44,4 тысячи гривен.
Где самые высокие зарплаты
В феврале в центральных государственных учреждениях работал 21 771 человек, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.
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Самые высокие зарплаты получают сотрудники таких организаций:
Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ) – 90,1 тысячи гривен. В штате 532 работника;
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 79,4 тысячи гривен (352 сотрудника);
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – 77,4 тысячи гривен (267 работников).
Самые низкие зарплаты получают в областных государственных администрациях. В феврале они были самые низкие в:
Тернопольской ОГА – 21,1 тысячи гривен;
Черниговской ОГА – 20 тысяч гривен;
Винницкой ОГА – 19,9 тысячи гривен.
Почему у чиновников высокие зарплаты
Уровень оплаты труда в государственных органах зависит от нескольких факторов:
Конкуренция с бизнесом. Квалифицированные специалисты могут найти работу в частном секторе, поэтому госструктурам приходится предлагать конкурентные зарплаты.
Сложность и ответственность. Чиновники принимают решения, которые влияют на экономику, социальную сферу и государственное управление.
Предотвращение коррупции. Высокие зарплаты должны снижать риск взяточничества и финансовых злоупотреблений.
Заметьте! В 2025 году зарплаты госслужащих определяются нормами Госбюджета, особенно в условиях военного положения. Выплаты ограничены, а начисление зарплат осуществляется в соответствии с новой классификацией должностей, введенной в прошлом году.