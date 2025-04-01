Как изменятся выплаты госслужащих с 1 апреля

Правительство рассмотрело законопроект №8222 об изменении в подходе к определению зарплат госслужащих. Также коррекции будут подлежать премии таких лиц.

Вырастут ли выплаты госслужащих

Недавно депутаты проголосовали за законопроект №8222, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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В тексте законопроекта указано, что минимальный оклад чиновников составит 2,5 прожиточных минимумов в 2025 году. То есть, этот показатель достигнет 7 570 гривен.

Напомним! Прожиточный минимум в 2025 году составляет 3 028 гривен.

В то же время ограничится и начисление премий для таких работников. Эта выплата не сможет составлять более 30% их годового фонда дохода.

Стоит заметить, что запланированные изменения в классификации окладов к должностям будут реализовываться в два этапа. В частности, с января 2026 года зарплата руководителей на общегосударственном уровне ограничится. Эта выплата не сможет превышать 15 окладов служащих, работающих на уровне районов или городов.

Обратите внимание! 17 марта указанный законопроект был направлен на подпись президенту.