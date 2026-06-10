Зарплаты вырастут почти вдвое: Рада приняла новый оклад для полицейских

Верховная Рада Украины в среду, 10 июня, поддержала во втором чтении законопроект № 6506-1, который изменит систему оплата труда полицейских и спасателей в Украине. Минимальные и средние зарплаты правоохранителей вырастут.

Как вырастут заработные платы полицейских

За соответствующий закон проголосовали 269 народных депутатов, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Законопроект закрепляет гарантированный должностной оклад для полицейских. Денежное обеспечение должно составлять не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если считать на 2026 год, то эта сумма составляет более 33 тысяч гривен. Таким образом, зарплаты правоохранителей значительно повысят, примерно почти вдвое по сравнению с нынешними выплатами.

В законе также прописана более четкая структура денежного обеспечения и обновленная система надбавок для полицейских.

Благодарен народным депутатам, в первую очередь из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, за поддержку. Это важное решение об уважении к службе. К людям, которые ежедневно первыми приходят на помощь и остаются на страже безопасности в самые тяжелые для страны время,

– отметил Клименко.

По предварительным расчетам, в среднем уровень зарплат полицейских может увеличиться с 21 тысячи до около 45 тысяч гривен. Окончательная сумма выплат будет зависеть от премий и надбавок к окладу, в частности за специальное звание, выслугу лет и других доплат.

После голосования в Раде закон передали на подпись президенту. Ожидается что документ вступит в силу с 2027 года.

Заметьте! В действующей редакции закона "О Национальной полиции" до сих пор не было ни одного четкого определения суммы должностного оклада полицейских. В нем лишь указано, что денежное обеспечение зависит от должности, звания, стажа, условий службы в полиции и тому подобное.