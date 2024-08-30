Вырастут ли зарплаты учителей в новом учебном году

Учителя ожидают повышения заработной платы в новом учебном году. Министерство образования рассматривает несколько вариантов увеличения выплат педагогам.

Повысят ли зарплаты учителям

Перспективы повышения заработной платы остаются пока неопределенными. Это обусловлено тем, что 70% государственного бюджета сейчас тратится на оборону. Соответственно, это существенно усложняет возможность увеличения зарплат в сфере образования, объясняет Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Впрочем, согласно последним сообщениям, Минобразования разработало новую концепцию повышения заработной платы: планируется увеличение окладов до уровня трех минимальных заработных плат. Однако эти изменения могут быть не ранее 2025 года и только при условии увеличения образовательной субвенции. Поэтому в этом образовательном году педагоги останутся без повышений.

Сейчас заработная плата учителей выглядит следующим образом: