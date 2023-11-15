Уже со следующего года: учителям повысят зарплаты до 17 тысяч гривен
Источник:Osvita
Для работников образования поднимут зарплаты уже в следующем году. В Кабмине спрогнозировали, что оклады педагогов вырастут на 21%, а зарплата учителей высшей категории до 17,4 тысячи гривен.
Учителя будут получать больше
Денис Шмигаль во время заседания правительства рассказал о повышении зарплат учителей, которое входит в социальные расходы госбюджета на 2024 год.
Читайте также Дополнительные выплаты к пенсии: какие суммы получают чернобыльцы
Закладываем в бюджет рост зарплат учителей. В целом выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.
Продолжили финансирование и других образовательных программ:
- обустройство укрытий – 2,5 миллиарда гривен;
- реформа НУШ – 1,5 миллиарда гривен;
- модернизация школьных столовых – 1,5 миллиарда гривен;
- новые школьные автобусы – 1 млрд гривен.
Также возрастут на 15% расходы на финансирование науки, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Зарплата украинцев выросла
Во ІІ квартале 2023 года средняя зарплата украинцев выросло до 17 176 гривен, то есть на 25,2% со вторым кварталом прошлого года.
По данным Госстата больше всего уплаты возросли в следующих сферах:
- информация и телекоммуникации – на 30,1% до 36 604 гривен;
- финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32 801 гривны;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22 871 гривны;
- государственное управление и оборона – на 13,3% до 21 929 гривен.
Следует напомнить, что в Бюджете-2024 предусмотрено, что в следующем году средняя зарплата по Украине достигнет отметки 21 809 гривен.