Уже со следующего года: учителям повысят зарплаты до 17 тысяч гривен

Для работников образования поднимут зарплаты уже в следующем году. В Кабмине спрогнозировали, что оклады педагогов вырастут на 21%, а зарплата учителей высшей категории до 17,4 тысячи гривен.

Учителя будут получать больше

Денис Шмигаль во время заседания правительства рассказал о повышении зарплат учителей, которое входит в социальные расходы госбюджета на 2024 год.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Закладываем в бюджет рост зарплат учителей. В целом выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.

В следующем году на образование выделят на 15% больше денег, чем в этом году, эта сумма составляет 179 миллиардов гривен.

Продолжили финансирование и других образовательных программ:

обустройство укрытий – 2,5 миллиарда гривен;

реформа НУШ – 1,5 миллиарда гривен;

модернизация школьных столовых – 1,5 миллиарда гривен;

новые школьные автобусы – 1 млрд гривен.

Также возрастут на 15% расходы на финансирование науки, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Зарплата украинцев выросла

Во ІІ квартале 2023 года средняя зарплата украинцев выросло до 17 176 гривен, то есть на 25,2% со вторым кварталом прошлого года.

По данным Госстата больше всего уплаты возросли в следующих сферах:

информация и телекоммуникации – на 30,1% до 36 604 гривен;

финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32 801 гривны;

профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22 871 гривны;

государственное управление и оборона – на 13,3% до 21 929 гривен.

Следует напомнить, что в Бюджете-2024 предусмотрено, что в следующем году средняя зарплата по Украине достигнет отметки 21 809 гривен.