Кабмин сделал прогноз: какими будут зарплаты украинцев в 2024 году

В Кабмине допустили. что в 2026 году средняя зарплата в Украине будет более 30 тысяч гривен. Такой рост возможен из-за существующих тенденций на финансовом рынке.

Насколько вырастет средняя зарплата

В Кабмине считают, что в следующем году средняя зарплата может увеличиться на 5,5 тысячи гривен. По идее, она будет составлять 21,8 тысячи гривен.

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Также чиновники считают, что в течение следующих нескольких лет уровень безработицы в Украине сильно снизится. Какими будут средние зарплаты, согласно прогнозу:

2024 год – 21 809 гривен;

2025 год – 25 732 гривен;

2026 год – 30 260 гривен.

Что повлияет на рост зарплаты

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине за первое полугодие 2023 года составила 16,3 тысяч гривен.

Одним из важнейших факторов роста заработной платы, является уровень инфляции. Поскольку это значение будет увеличиваться, повысятся и зарплаты. Следует понимать, что на этот показатель также влияет рост прожиточного минимума.

Нужно принимать во внимание и дефицит квалифицированных кадров, возникший сейчас из-за оттока населения за границу. Работодатели переманивают и заинтересуют специалистов, предлагая им более высокие зарплатные выплаты. В соответствии с этими тенденциями изменяется и общий рынок труда.