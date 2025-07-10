Зарплаты "съела" инфляция: как изменились реальные доходы украинцев

Заработная плата украинцев за годы полномасштабной войны выросла лишь номинально. Стремительный рост цен почти полностью нивелировал повышение заработков.

Как изменилась реальная зарплата

Номинальная зарплата украинцев в I квартале 2025 года выросла на 53,8% по сравнению с IV кварталом 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Центра Разумкова.

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Однако инфляция за этот же период превысила рост зарплат и составила 54,0%

Таким образом, реальная заработная плата граждан упала на 0,2%.

Впрочем аналитики отмечают рост средней заработной платы украинцев с учетом инфляции в 2025 году.

В I квартале 2025 года средняя заработная плата составила 23 460 гривен.

Ее размер выше на 21,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Если брать во внимание инфляцию, которая составила 13,6%, то средняя зарплата превысила рост цен на 10,5%.

Важно! Исследователи отмечают, что зарплаты в Украине растут неравномерно, что говорит о перекосах в экономике, которые только усиливаются из-за войны и мобилизации.

Какие зарплаты в разных отраслях

Больше всего зарплаты выросли из-за острого дефицита кадров в таких отраслях:

транспорт (+51,5%);

сельское хозяйство (+46,9%);

строительство (+35,3%);

IT-технологии (+32,5%);

финансы (+28,6%).

А вот в образовании и медицине ситуация неутешительная. Рост зарплат учителей составил 15,5%, медиков – 12,5%, что ниже показателя инфляции.

До войны их зарплаты и так отставали от средней на 12-16%, а теперь разрыв достиг 27% для медиков и 39% для педагогов,

– говорят в Центре Разумкова.

Стоит знать! по данным исследования Центра Разумкова, сейчас в 13 из 25 секторах экономики заработные платы ниже среднего уровня по Украине.