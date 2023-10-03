Новые заявления Минобороны: кто из военнослужащих получит дополнительное денежное вознаграждение
3 октября 2023, 15:00Читати новину українською
Источник:Минобороны
Украинские военные ежедневно совершают подвиг, рискуя собственной жизнью. Правительство объяснило, что достойное финансовое обеспечение защитников Украины в приоритете.
Кто из военных получит дополнительное вознаграждение
Министерство обороны Украины опубликовало обновленную информацию относительно выплат, которые получат защитники. Повышения коснулись служащих ГСЧС и руководителей, осуществляющих координацию военных действий.
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Обновлены выплаты для украинских военнослужащих с 1 октября:
- 100 тысяч гривен получат те, кто занимается разминированием в зоне боевых действий. Также эти средства предоставят артиллеристам, воинам ПВО и ракетным войскам (они раньше получали 30 тысяч гривен).
- 50 тысяч гривен – командование, управленцы штабов, даже вне зоны боевых действий.
- 30 тысяч гривен – служащие, которые занимаются разминированием не в зоне, где ведутся боевые действия.
Рост выплат для военных происходил и раньше. Премии, которые служащие получают сейчас:
- курсанты – 2 350 гривен;
- срочники – 6 тысяч гривен;
- инструкторы, которые преподают в учебных центрах – от 15 тысяч до 30 тысяч гривен;
- служащие не в удовлетворительном состоянии здоровья, но которые находятся в распоряжении более 2 месяцев – 20 100 гривен.