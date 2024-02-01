Сколько получают военнослужащие в 2024 году: главные цифры

В 2024 году зарплаты военнослужащих остаются без изменений. Только те, кто получил инвалидность вследствие участия в боевых действиях, могут рассчитывать на увеличение выплат.

Какие зарплаты у военных

Выплаты военнослужащих состоят из зарплаты и премии. Денежное обеспечение также зависит от ряда факторов: места службы, рода войск, должности и звания.

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Поэтому, сейчас денежное обеспечение военнослужащих выглядит следующим образом:

2 350 гривен – получают курсанты военных училищ; 30 тысяч гривен – зарплата мобилизованных, которые находятся на фронте, однако не привлечены непосредственно к боям; 50 тысяч гривен – получают те, кто выполняют специальные задания вдоль линии боевого соприкосновения; 100 тысяч гривен – получают те военнослужащие, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях.

Сколько получают военные, которые получили инвалидность

К категории тех, кто получает 100 тысяч гривен, относятся также защитники, которые проходит лечение или реабилитацию из-за травм, полученных во время службы. А также те, кто оказался в плену.

Также выплаты предоставляются военным, которые получили инвалидность вследствие участия в боевых действиях. Их выплаты в 2024 году несколько выросли из-за увеличения прожиточного минимума в Украине.

Дело в том, что сумма выплат в таком случае зависит от того, когда и как была получена инвалидность:

во время прохождения службы: 70 – 120 прожиточных минимумов;

если инвалидность приобретена в результате выполнения служебного задания: 250 – 400 прожиточных минимумов.

С 1 января 2024 года, прожиточный минимум на одного человека составляет – 2 920 гривена для лиц утративших трудоспособность – составляет 2 361 гривны.