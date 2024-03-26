Из-за существенного потепления: в Киеве уже вскоре отключат батареи

Уже 28 марта отопительный сезон в столице планируют завершить, поскольку прогнозируется существенное потепление. Следовательно, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий.

Завершение отопительного сезона в Киеве

Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление. Поэтому, с 28 марта начнется процесс отключения.

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Мэр Киева, Виталий Кличко напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. А именно поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим – необходимо несколько дней.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

Виталий Кличко также отметил, что несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Какое решение приняло Укрэнерго

Ранее, 24 марта в эфире телемарафона председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что решение об окончании отопительного сезона в некоторых областях будет приниматься отдельно, передает 24 Канал. Речь идет о регионах, наиболее пострадавших от российских атак.

Кудрицкий отмечает, что именно постоянная температура воздуха будет влиять на скорость окончания отопительного сезона. По его словам, при несвоевременном отключении, есть риск перегрузить энергосистему.