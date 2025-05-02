Какого размера пенсия, если зарплата была 20 000 гривен

Размер пенсии зависит от многих факторов. В частности и от зарплаты. Также важную роль играет количество приобретенного стажа.

Какая пенсия при зарплате 20 тысяч гривен

Не последнюю роль играет и возраст выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал.

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Напомним! Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Для каждого возраста установлен свой минимум стажа. Поскольку в условии не указано какой этот показатель у конкретно взятого лица, будем опираться на определенные минимальные значения.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Тогда при зарплате 20 тысяч гривен, пенсия будет примерно – 7 тысяч гривен.



Как влияет стаж на пенсию / Скриншот пенсионный калькулятор

Для выхода на пенсию в 63 года, в 2025 нужно иметь – 22 года страхового стажа. Соответственно, при указанных условиях пенсия составляет примерно – 4,8 тысячи гривен.



Как влияет стаж на пенсию / Скриншот пенсионный калькулятор

Наименьшее количество стажа необходимо для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет. При зарплате в 20 тысяч гривен, пенсия получается – 3,3 тысячи гривен.



Как влияет стаж на пенсию / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.