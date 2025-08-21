Во время российской атаки на Закарпатье сегодня пострадал американский завод Flex. Производитель электроники приносил немалый доход в бюджет Украины.

Сколько налогов заплатил завод Flex?

Только за 7 месяцев этого года американский завод уплатил в бюджет 285 миллионов гривен в виде налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По его словам, в прошлом году предприятие также сделало значительный вклад в украинский бюджет – более 340 миллионов гривен.

Кроме того, завод Flex в Мукачево был одним из крупнейших работодателей региона.

На его производстве работали около 2 600 сотрудников.

Это были американские инвестиции и стабильные зарплаты для тысяч закарпатских семей,

– добавил Глагола.

Что известно о компании Flex? Flex Ltd. – это международная американская компания, которая работает в сфере контрактного производства и инженерных решений для электроники и промышленного оборудования. Она сотрудничает с различными брендами, помогая им проектировать, производить и собирать различные технологические продукты – смартфоны, компьютерную технику, медицинское оборудование, промышленные системы, автомобильные компоненты, бытовую технику и тому подобное.

