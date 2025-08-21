Під час російської атаки на Закарпатті сьогодні постраждав американський завод Flex. Виробник електроніки приносив чималий дохід до бюджету України.

Скільки податків сплатив завод Flex?

Лише за 7 місяців цього року американський завод сплатив до бюджету 285 мільйонів гривень у вигляді податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Дивіться також Куди насправді цілився Путін під час цієї масованої атаки

За його словами, торік підприємство також зробило значний внесок в український бюджет – понад 340 мільйонів гривень.

Окрім того, завод Flex у Мукачеві був одним із найбільших роботодавців регіону.

На його виробництві працювали близько 2 600 співробітників.

Це були американські інвестиції та стабільні зарплати для тисяч закарпатських сімей,

– додав Глагола.

Що відомо про компанію Flex? Flex Ltd. – це міжнародна американська компанія, яка працює у сфері контрактного виробництва та інженерних рішень для електроніки й промислового обладнання. Вона співпрацює з різними брендами, допомагаючи їм проєктувати, виробляти та збирати різні технологічні продукти – смартфони, комп'ютерну техніку, медичне обладнання, промислові системи, автомобільні компоненти, побутову техніку тощо.

Що відомо про атаку на Мукачево?