Скільки податків сплатив завод Flex?
Лише за 7 місяців цього року американський завод сплатив до бюджету 285 мільйонів гривень у вигляді податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
За його словами, торік підприємство також зробило значний внесок в український бюджет – понад 340 мільйонів гривень.
- Окрім того, завод Flex у Мукачеві був одним із найбільших роботодавців регіону.
- На його виробництві працювали близько 2 600 співробітників.
Це були американські інвестиції та стабільні зарплати для тисяч закарпатських сімей,
– додав Глагола.
Що відомо про компанію Flex?
Flex Ltd. – це міжнародна американська компанія, яка працює у сфері контрактного виробництва та інженерних рішень для електроніки й промислового обладнання. Вона співпрацює з різними брендами, допомагаючи їм проєктувати, виробляти та збирати різні технологічні продукти – смартфони, комп'ютерну техніку, медичне обладнання, промислові системи, автомобільні компоненти, побутову техніку тощо.
Що відомо про атаку на Мукачево?
- У ніч на 21 серпня росіяни завдали удару крилатими ракетами по Закарпаттю Під ударом опинилося Мукачево. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, постраждали 12 людей.
- Пізніше стало відомом, що кількість постраждалих зросла до 19 осіб. Їх госпіталізували до лікарні.
- Дві ракети типу "Калібр" влучили в американський завод Flex, де виготовляли побутові прилади. Це сталося близько 4:40 ночі.
- У Центрі протидії дезінформації уточнили, що росіяни не вперше б'ють по іноземних об'єктах, що працюють в Україні. Раніше атакували польське виробництво у Вінниці та потужності азербайджанської компанії Socar, повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.