Сколько налогов заплатил завод Flex?
Только за 7 месяцев этого года американский завод уплатил в бюджет 285 миллионов гривен в виде налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
По его словам, в прошлом году предприятие также сделало значительный вклад в украинский бюджет – более 340 миллионов гривен.
- Кроме того, завод Flex в Мукачево был одним из крупнейших работодателей региона.
- На его производстве работали около 2 600 сотрудников.
Это были американские инвестиции и стабильные зарплаты для тысяч закарпатских семей,
– добавил Глагола.
Что известно о компании Flex?
Flex Ltd. – это международная американская компания, которая работает в сфере контрактного производства и инженерных решений для электроники и промышленного оборудования. Она сотрудничает с различными брендами, помогая им проектировать, производить и собирать различные технологические продукты – смартфоны, компьютерную технику, медицинское оборудование, промышленные системы, автомобильные компоненты, бытовую технику и тому подобное.
Что известно об атаке на Мукачево?
- В ночь на 21 августа россияне нанесли удар крылатыми ракетами по Закарпатью Под ударом оказалось Мукачево. В результате атаки вспыхнул пожар, пострадали 12 человек.
- Позже стало известным, что количество пострадавших возросло до 19 человек. Их госпитализировали в больницу.
- Две ракеты типа "Калибр" попали в американский завод Flex, где изготавливали бытовые приборы. Это произошло около 4:40 ночи.
- В Центре противодействия дезинформации уточнили, что россияне не впервые бьют по иностранным объектам, работающих в Украине. Ранее атаковали польское производство в Виннице и мощности азербайджанской компании Socar, сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.