Серьезный удар для Житомирской области: закрывается известный завод, под угрозой судьба 3 600 работников

Одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Житомирской области прекратило свою деятельность. Под угрозой оказались тысячи работников. Речь идет об известном заводе "Кромберг энд Шуберт Житомир".

Что произошло с заводом "Кромберг энд Шуберт Житомир"

Об остановке работы важного предприятия сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Виталий Бунечко Глава Житомирской ОВА Провели совещание с руководством завода "Кромберг энд Шуберт Житомир", командой областной военной и районной администраций, а также главой Олиевской общины. Обсудили сложившуюся ситуацию, а также реалии и условия работы бизнеса в условиях войны. К сожалению, одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий области прекратило работу.

Бунечко подчеркнул, что для Житомирщины это действительно серьезный удар:

под угрозой оказалась судьба 3 600 работников;

а также миллионы гривен налогов, которые поступали в бюджеты разных уровней.

В настоящее время руководство завода в Житомирской области совместно с владельцами разрабатывает решения, чтобы обеспечить людей работой. Вероятно, что часть работников уедет за границу, а еще часть будет работать в других городах.

Со своей стороны пообещали максимальное содействие и любую помощь в рамках действующего законодательства в случае, если будет принято решение о возобновлении работы предприятия,

– написал Виталий Бунечко.

Напомним, что в августе враг нанес массированный удар по Житомиру. В результате атаки было повреждено одно из важных для экономики региона предприятий – немецкий завод Kromberg & Schubert. Из-за значительных повреждений предприятие приостановило свою работу.

Однако Россия атаковала город Житомир 22 сентября. В результате удара на заводе Kromberg & Schubert начался пожар.

Еще одна атака произошла 25 сентября. Пострадавших в результате вражеского удара не было.

Более того, предприятие Kromberg & Schubert под Луцком также приостановило работу в октябре. Причиной также стали российские атаки.