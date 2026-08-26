Зеленский не подписывает "налог на OLX": Марченко назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписывает законопроект о налогообложении цифровых платформ. Причина заключается в том, что депутаты внесли поправку, касающуюся изменения порядка финансового мониторинга политически значимых лиц.

Почему Зеленский пока не подписывает "налог на OLX"

Ситуация вызвала негативную реакцию со стороны представителей Европы, о чем рассказал министр финансов Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.

Сергей Марченко Министр финансов Украины У нас есть поправки, внесенные в законопроект о цифровых платформах, которые предусматривают расширение круга участников мониторинга и финансового контроля политически значимых лиц. Это вызвало негативную реакцию наших европейских коллег, которые сейчас совместно с нашими представителями представили вариант того, как можно уточнить закон.

Министр добавил, что в случае подписания законопроекта о цифровых платформах действующие изменения могут заблокировать любую помощь со стороны Европейского Союза.

Также Марченко ответил, когда все-таки может состояться подписание закона о налоге на OLX. Он пояснил, что это произойдет после того, как будет найден путь к принятию альтернативного уточняющего законопроекта.

Напомним, что поправка предусматривает изменения в системе финансового мониторинга политически значимых лиц (по-английски – politically exposed person, или PEP). К PEP относятся действующие и бывшие должностные лица. Статус PEP является пожизненным.

В частности, Рада Европы настойчиво рекомендует Украине отменить нормы, ослабившие контроль за финансовыми операциями бывших должностных лиц, имевших статус PEP, о чем сообщала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В то же время 26 августа Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №15112-д. Речь идет о налогообложении посылок.