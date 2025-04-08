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Экономика Макроэкономика Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ
8 апреля, 16:40
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Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ

Валерия Городинская
Основні тези
  • Партнеры Украины не будут снимать санкции против России, включая замороженные активы, по словам Владимира Зеленского.
  • Украина обратилась к партнерам с просьбой о предоставлении дополнительных систем ПВО после обстрела Кривого Рога.

Как сообщил Владимир Зеленский, партнеры Украины не будут снимать санкции против России. Это касается и российских замороженных активов.

Что будет с санкциями против России

Со слов Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии стало известно, что Запад не рассматривает возможности по возвращению России ее замороженных активов, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Владимир Зеленский

Президент Украины

Санкции – любые – включая замороженные активы, – не будут сниматься с Российской Федерации. Но над всем этим нам нужно работать.

Кроме того, президент отметил, что, что Украина обратилась к партнерам по обещанию в предоставлении дополнительных систем ПВО после масштабного обстрела Россией Кривого Рога, где среди погибших были дети.

Я благодарю наших партнеров, что они поддержали Украину, осудили это. Но осуждений мало, говорит Зеленский.