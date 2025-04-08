Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ
- Партнеры Украины не будут снимать санкции против России, включая замороженные активы, по словам Владимира Зеленского.
- Украина обратилась к партнерам с просьбой о предоставлении дополнительных систем ПВО после обстрела Кривого Рога.
Как сообщил Владимир Зеленский, партнеры Украины не будут снимать санкции против России. Это касается и российских замороженных активов.
Что будет с санкциями против России
Со слов Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии стало известно, что Запад не рассматривает возможности по возвращению России ее замороженных активов, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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Санкции – любые – включая замороженные активы, – не будут сниматься с Российской Федерации. Но над всем этим нам нужно работать.
Кроме того, президент отметил, что, что Украина обратилась к партнерам по обещанию в предоставлении дополнительных систем ПВО после масштабного обстрела Россией Кривого Рога, где среди погибших были дети.
Я благодарю наших партнеров, что они поддержали Украину, осудили это. Но осуждений мало, говорит Зеленский.