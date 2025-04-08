Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ

Как сообщил Владимир Зеленский, партнеры Украины не будут снимать санкции против России. Это касается и российских замороженных активов.

Что будет с санкциями против России

Со слов Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии стало известно, что Запад не рассматривает возможности по возвращению России ее замороженных активов, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Читайте также ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: какие тарифы может ввести Европа

Владимир Зеленский Президент Украины Санкции – любые – включая замороженные активы, – не будут сниматься с Российской Федерации. Но над всем этим нам нужно работать.

Кроме того, президент отметил, что, что Украина обратилась к партнерам по обещанию в предоставлении дополнительных систем ПВО после масштабного обстрела Россией Кривого Рога, где среди погибших были дети.

Я благодарю наших партнеров, что они поддержали Украину, осудили это. Но осуждений мало, говорит Зеленский.