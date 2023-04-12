Зеленский подписал законопроект о рекордном увеличении бюджета
Источник:Ярослав Железняк
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета. Большинство средств пойдет на оборонные нужды.
Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. По его данным, закон вступит в силу в четверг, 13 апреля.
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Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны
Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов бюджета на 537 миллиардов гривен. 19 миллиардов из этой суммы пойдут в резервный фонд, а остальные будут использованы на нужды обороны и безопасности.
518 миллиардов, предназначенных на оборону, будут разделены следующим образом:
- Минобороны – 372,4 миллиарда гривен. Из них оплата труда – 364 миллиарда гривен;
- Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС – 98,3 миллиарда гривен. Из них оплата труда – миллиарды гривен;
- ГУР – 4,6 миллиарда гривен;
- СБУ – 9,3 миллиарда гривен;
- Администрации Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен;
- Службы внешней разведки – 807,6 миллиарда гривен;
- НАБУ – 50,6 миллиарда гривен.
Никогда в истории Украины не делали столь значительные изменения в Бюджет одновременно… Надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости,
– добавил Железняк.
Законопроект о возврате доплаты военным
- 10 апреля Верховная Рада поддержала законопроект о возврате доплаты военным в 30 тысяч гривен. Они не будут зависеть от задач или районов службы. Доплаты должны быть до конца военного положения.
- В Парламент внесли постановление, которое блокирует возврат этих доплат. Его не рассмотрят в ближайшие недели из-за графика заседания Рады.
- Напомним, что с 1 февраля в Украине отменили доплаты в 30 тысяч гривен военным.
В марте появилась петиция по возврату доплат. Ее поддержали 25 тысяч граждан Украины, поэтому на нее ответил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что выплаты будут зависеть от района пребывания военных и выполняемых ими задач.