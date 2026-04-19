"Каждый доллар за нефть из России –это деньги на войну", –Зеленский о ситуации с санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в своих социальных сетях последствия вражеских ударов по городам страны. В частности он прокомментировал ситуацию с санкциями против России.

Что сказал Зеленский о санкциях США против России?

Продолжение ослабления ограничений против Кремля не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии, о чем отметил в своей заметке Владимир Зеленский.

По его мнению, это подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно и дальше продолжать. В частности только за эту неделю россияне выпустили:

более 2 360 ударных дронов;

более чем 1 320 управляемых авиационных бомб;

почти 60 ракет различных типов по городам и общинам.

Владимир Зеленский Президент Украины Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 миллионов тонн российской нефти, которую благодаря послаблениям санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 миллиардов долларов – ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине.

В связи с этим важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты, о чем сообщил украинский лидер. К тому же следует, чтобы экспорт российской нефти уменьшался. А украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это.

Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну,

– написал Зеленский.

Обратите внимание! Несмотря на обещания, Минфин США 18 апреля продлил лицензию на покупку российской нефти – уже до 16 мая текущего года. Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети Х призвала Соединенные Штаты возобновить ограничения против нефти и нефтепродуктов страны-агрессора.

