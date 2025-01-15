"Размазано во времени": Зеленский сделал заявление о замороженных российских активах

Украина может рассчитывать на средства от замороженных российских активов. Однако эта помощь не будет передана одновременно.

Украина не получит одновременно замороженные российские активы

Таким образом поддержка Киева является "размазанной во времени", пишет 24 канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

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"Есть 300 миллиардов денег. 50 миллиардов было на выполнение решения "семерки"",

– сообщил Зеленский.

Он рассказал, что 20 миллиардов евро предоставляет Украине США, 18 – Европейский Союз, а остальные средства поступят от других украинских партнеров за пределами ЕС.

Украинский лидер объяснил, что Украина может рассчитывать на эти средства, но не одновременно. И это является причиной, почему и усиление страны происходит не одновременно.

Оно размазано во времени, к сожалению, но это факт,

– сказал Владимир Зеленский.

В частности президент Украины заявил, что можно принять "прагматическое решение". Так дешевой гарантией безопасности для Киева является, согласно его словам, НАТО. А самой сильной поддержкой армии выделение 50 миллиардов, что пойдут на открытие производство и импорт товаров.

Заметьте! Зеленский отметил, что это "такая простая формула" для "усиления Украины и максимальное уничтожение украинских средств".