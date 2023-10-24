Был с 2016-го: Зеленский уволил Данилишина с должности члена Совета НБУ
Источник:ОП
Богдан Данилишин много лет являлся членом совета Нацбанка. Теперь его должность займет кто-то другой.
С 2016 года Данилишин был главой Совета Национального банка Украины. Возглавлял орган шесть лет подряд – впервые и дольше всех за время независимости.
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Почему президент принял такое решение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №707/2023, которым уволил Богдана Данилишина с должности члена Совета Национального банка Украины. Причиной указано истечение срока полномочий.
На своей странице в Facebook Данилишин написал, что еще один важный этап в его жизни закончился.
Он поблагодарил коллег за работу и отметил, что ему пришлось работать с четырьмя главами НБУ – Валерией Гонтаревой, Яковом Смолием, Кириллом Шевченко, Андреем Пышным.
Факты о Богдане Данилишине
- Был назначен членом Совета НБУ в 2016 году Петром Порошенко. В октябре 2016 года стал главой Совета Национального банка Украины.
- По истечении срока полномочий в ноябре 2022 года Данилишин покинул пост главы Совета НБУ, отбыв там два трехлетних срока подряд.
- При президентстве Виктора Ющенко был министром экономики (2007 – 2010 годы) в правительстве Юлии Тимошенко.
- Данилишин ведет научную и преподавательскую деятельность, а также часто комментирует экономические события в прессе. Читайте его мнение о том, хватит ли НБУ резервов, чтобы поддержать курс.