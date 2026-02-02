Зеленский ввел новые санкции против компаний, помогающих России "сбывать" нефть

Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. Они касаются компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть.

Что известно о новых санкциях?

Детали сообщил сам президент в понедельник, 2 февраля. По его словам, Украина продолжает синхронизацию санкций с Евросоюзом.

Кроме того, есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и ее партнеров.

Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе ЕС в своей юрисдикции синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов.

Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. По словам президента, Украина рассчитывает, что его примут уже в конце февраля.

Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает!

– добавил он.