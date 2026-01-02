Оформление земли 2026: что нужно знать и как не совершить ошибку

Землеустройство – это комплекс работ, благодаря которым ваш земельный участок получает полный юридический статус. Эта процедура позволяет в дальнейшем получить право собственности, поэтому важно знать нюансы оформления в 2026 году.

Что такое землеустройство и когда оно нужно?

Благодаря землеустройству земельный участок вносится в кадастр и может свободно использоваться, продаваться, строиться или оформляться в наследство, пишет 24 Канал со ссылкой на ГЗК.

Его обязательно нужно сделать в отдельных случаях:

Для оформления права собственности на участок Чтобы получить кадастровый номер Для изменения целевого назначения (строительство, садоводство, коммерция) При разделении или объединении участков Для оформления наследства, дарения, продажи Чтобы исправить ошибки в кадастре или восстановить утраченные документы

Кто и как может оформить землеустройство?

Оформление землеустройства в 2026 году в Украине осуществляется через сертифицированные землеустроительные организации. Процесс зависит от вашей цели: приватизация, получение кадастрового номера или изменение целевого назначения.

Основные шаги оформления:

Выбор разработчика: Обратитесь к сертифицированному инженеру-землеустроителю. Проверить лицензию специалиста можно в Государственном реестре сертифицированных инженеров. Разработка документации: Проект отвода: нужен для новых участков или изменения назначения.

Техническая документация: для установления границ (присвоения кадастрового номера) уже имеющегося в пользовании участка. Кадастровая регистрация: Инженер подает документацию в Государственный земельный кадастр (ГЗК). После проверки участку присваивается кадастровый номер, а вы получаете выписку из ГЗК. Статус заявления можно отслеживать через Электронные сервисы Госгеокадастра. Утверждение документации: Получите решение об утверждении проекта от местных властей. Регистрация права собственности: Завершающий этап – внесение данных в Государственный реестр вещных прав. Это можно сделать через портал Дія или обратившись к нотариусу или в ЦНАП.

Что стоит знать об оформлении и покупке земли в Украине?