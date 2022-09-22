Украинское зерно продолжает путешествовать: из Одесского порта отправилось еще одно судно

Очередное украинское судно покинуло Одесский порт с пшеницей для уменьшения продовольственного кризиса в Центральной Азии. Ранее, из-за блокирования российской армией украинских портов, вывоз зерна был невозможен.

Реализация "Зерновой инициативы"

Четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. Все это произошло в рамках "Зерновой инициативы". Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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Следовательно, балкер BC VANESSA покинул Одесский порт, на борту которого находилось 30 тысяч тонн пшеницы. Сначала судно прибудет в Пакистан, где его разгрузят, а полученное зерно отправят в Афганистан. В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса.

— это одно из 7 судов, вывезшее из портов Большой Одессы 107,5 тысячи тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Напоминаем, что с начала "Зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн тонн агропродукции.

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Голод без украинского зерна

ООН сообщила, что до конца 2022 года в Сомали наступит голод. Последствиями этого стала ситуация с засухой в регионе, а также полномасштабное вторжение России в Украину, что спровоцировало закрытие портов. Вывоз продовольствия стал невозможен.

Ранее, в 2011 году Сомали сталкивалась с голодом. Однако по сегодняшним данным, голод в 2022 году станет еще более серьезным. В настоящее время по меньшей мере 730 детей умерли в центрах питания в стране, а более 213 000 человек находятся под риском смерти.

ООН возобновляет закупки украинской пшеницы для своих гуманитарных операций, чтобы снизить уровень нехватки пищи в таких странах, как Эфиопия и Йемен.

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