Реалізація "Зернової ініціативи"
Четвертне зафрахтоване ООН судно відправилось з українською пшеницею до Афганістану. Усе це відбулося у рамках "Зернової ініціативи". Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
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Відтак, балкер BC VANESSA залишив Одеський порт, на борту якого було 30 тисяч тонн пшениці. Спочатку судно прибуде в Пакистан, де його розвантажать, а отримане зерно відправлять в Афганістан. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.
Нагадуємо, що від початку "Зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 мільйона тонн агропродукції.
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Голод без українського зерна
- ООН повідомила, що до кінця 2022 року в Сомалі настане голод. Наслідками цього стала ситуацію з посухою в регіоні, а також повномасштабне вторгнення росії в Україну, шо спровокувало закриття портів. Вивезення продовольства стало неможливим.
- Раніше, у 2011 році Сомалі стикалася з голодом. Проте за сьогоднішніми даними, голод у 2022 році стане ще серйознішим. Наразі щонайменше 730 дітей померли в центрах харчування в країні, а понад 213 000 людей знаходяться під ризиком смерті.
ООН відновлює закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій, щоб знизити рівень нестачі їжі у ще таких країнах, як Ефіопія та Ємен.