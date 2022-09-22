Реалізація "Зернової ініціативи"

Четвертне зафрахтоване ООН судно відправилось з українською пшеницею до Афганістану. Усе це відбулося у рамках "Зернової ініціативи". Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Читайте також Просто і швидко: як навчитися інвестувати в криптовалюту

Відтак, балкер BC VANESSA залишив Одеський порт, на борту якого було 30 тисяч тонн пшениці. Спочатку судно прибуде в Пакистан, де його розвантажать, а отримане зерно відправлять в Афганістан. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.

BC VANESSA — це одне з 7 суден, що вивезло з портів Великої Одеси 107,5 тисяч тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Нагадуємо, що від початку "Зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 мільйона тонн агропродукції.

Цікаво Ціни – вдвічі вищі, гривня – вдвічі менша: що з вартістю продуктів на окупованій Луганщині

Голод без українського зерна

ООН повідомила, що до кінця 2022 року в Сомалі настане голод. Наслідками цього стала ситуацію з посухою в регіоні, а також повномасштабне вторгнення росії в Україну, шо спровокувало закриття портів. Вивезення продовольства стало неможливим.

Раніше, у 2011 році Сомалі стикалася з голодом. Проте за сьогоднішніми даними, голод у 2022 році стане ще серйознішим. Наразі щонайменше 730 дітей померли в центрах харчування в країні, а понад 213 000 людей знаходяться під ризиком смерті.

ООН відновлює закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій, щоб знизити рівень нестачі їжі у ще таких країнах, як Ефіопія та Ємен.

Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.