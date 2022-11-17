"Зерновой коридор" из Украины официально продлили: для инициативы задействуют еще один порт
17 ноября 2022 , 11:16Читати новину українською
Инициатива безопасного экспорта украинского зерна из трех черноморских портов продлена на 120 дней. Это решение было одобрено 17 ноября в Стамбуле.
Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция. Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Актуально Украина возобновила прокачку российской нефти в страны ЕС через нефтепровод "Дружба"
По информации Bloomberg, Россия тоже приняла продолжение инициативы.
Добавление еще одного порта
Министр инфраструктуры также сообщил, что к выполнению инициативы планируется подключить порт "Николаев". Для этого было направлено обращение к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. "Ожидаем их ответа", – написал министр.
Сколько зерна было экспортировано
С первого августа начала работы зерновой Инициативы и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. По словам заместителя председателя Всеукраинского агарного совета Дениса Марчука, налаживание экспорта из Украины стабилизировало цены на агропродукцию в мире.
Украина и наши партнеры, с которыми мы подписывали Стамбульские соглашения, настаивают на том, чтобы соглашение и дальше действовало. Ведь она ощутимо улучшила показатели по ценовой позиции на пищевые продукты, когда начался экспорт морским коридором. До этого фиксировалось удорожание,
– сказал эксперт
У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, можно увеличить объемы украинского экспорта.
Что известно о "зерновом соглашении"
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Россия заменяла Черное море и разместила там свои корабли, что мешало экспорту украинского зерна. В свою очередь это создавало продовольственный кризис, в результате чего была угроза голода в некоторых странах.
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Украина и Россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Двое и из них попали в Одесский порт. В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.
- 29 октября Россия заявила , что прекращает участие в зерновом соглашении . Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- В ООН заявили, что договоренности остаются в силе. Следовательно, проверка судов, которые транспортируют продовольствие из украинских портов, продолжится.
- Заявление государства-агрессоры повлекло за собой внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире. За выходные цены достигли двухнедельного максимума.
- 2 ноября Владимир Зеленский констатировал, что зеленый коридор в Черном море для украинских судов функционирует.
- Россия вернулась к "зерновому соглашению" из-за якобы заверений со стороны Украины, что та не будет осуществляться никаких атак из-за работы зернового коридора в сторону Крыма.