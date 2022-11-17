"Зерновий коридор" з України офіційно продовжили: до ініціативи долучать ще один порт
17 листопада 2022 , 11:15Читать новость на русском
Ініціативу щодо безпечного експорту українського зерна з трьох чорноморських портів продовжено на 120 днів. Це рішення схвалили 17 листопада у Стамбулі.
Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
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За інформацією Bloomberg, Росія також прийняла продовження ініціативи.
Долучення ще одного порту
Міністр інфраструктури також повідомив, що до виконання ініціативи планується долучити порт "Миколаїв". Для цього було спрямоване звернення до партнерів з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв. "Очікуємо на їх відповідь", – написав міністр.
Cкільки зерна було експортовано
З першого серпня, початку роботи зернової Ініціативи та по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. За словами Заступника голови Всеукраїнської агарної ради Дениса Марчука, налагодження експорту з України стабілізувало ціни на агропродукцію у світі.
Україна та наші партнери, з якими ми підписували Стамбульські угоди, наполягають на тому, щоб угода й надалі діяла. Адже вона відчутно покращила показники по ціновій позиції на харчові продукти відколи почався експорт морським коридором. До цього фіксувалося здорожчання,
– сказав експерт
Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги українського експорту.
Що відомо про "зернову угоду"
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Росія замінувала Чорне море та розмістила там свої кораблі, що перешкоджало експорту українського зерна. Своєю чергою це створювало продовольчу кризу, внаслідок чого існувала загроза голоду в деяких країнах.
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Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
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Російські загарбники 23 липня завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт. В кремлі ж розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.
- 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Натомість в ООН заявили, що домовленості залишаються чинними. Відтак перевірка суден, які транспортують продовольство з українських портів, продовжиться.
- Заява держави-агресорки спричинила раптове зростання вартості зерна та пшениці у світі. За вихідні ціни досягли двотижневого максимуму.
- 2 листопада Володимир Зеленський констатував, що зелений коридор у Чорному морі для українських суден функціонує.
- Росія повернулася до "зернової угоди" через нібито запевнення з боку України, що та не буде здійснюватися жодних атак через роботу зернового коридору в бік Криму.