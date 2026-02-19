Жилье за 1 гривну: Кабмин значительно упростил аренду помещений для ВПЛ
- Кабмин упростил условия аренды жилья для ВПЛ жилья для ВПЛ, позволяя арендовать государственную и коммунальную недвижимость на льготных условиях.
- Запущен пилотный проект для обустройства пустых квартир под жилье для ВПЛ, начиная с Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областей.
Кабмин значительно упростил условия для предоставления в аренду временного жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это позволит быстрее обеспечить местом для жизни людей, которые вынуждены бежать от войны.
Какие правила ввело правительство?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Смотрите также ВПЛ могут остаться без государственной помощи: кого именно касается
Своим решением правительство разрешило на льготных условиях арендовать государственное и коммунальное имущество организациям, которые занимаются размещением ВПЛ.
Льготы предусматривают:
- Общественные и благотворительные организации
Смогут взять в аренду помещения для обеспечения жильем ВПЛ за символическую плату. Ставка будет составлять 0,01 от расчетной арендной платы.
- Государственные в коммунальные учреждения
Учреждения в области культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты будут иметь право арендовать жилье для перемещенных лиц за 1 гривну в год без всякого аукциона. Такая ставка будет действовать за каждый жилой объект.
- Хозяйственные общества
Организации, имеющие государственную долю более 50%, смогут передать свои помещения под жилье для ВПЛ тоже за 1 гривну в год. Такая возможность будет действовать в течение военного положения и еще полгода после него.
Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториев, тренировочных баз и других помещений и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны,
– отметила Свириденко.
Какие квартиры будут передавать для ВПЛ?
В то же время недавно стало известно о новом пилотном проекте, который запускает Кабмин. Он предусматривает, что пустые квартиры в Украине будут передавать для проживания ВПО, рассказали в Министерстве развития общин и территорий.
Речь идет не о новостройках, а о квартирах, которые годами не используются по назначению. Их переоборудуют под социальное жилье и предоставят вынужденным переселенцам.
Речь идет о такой недвижимости:
- пустые дома, которые находятся на балансе общин;
- общежития, которые не используются;
- админздания, которые можно переоборудовать под квартиры;
- помещения социальной инфраструктуры, которым необходима реконструкция;
- и недвижимость, которая перешла в государственную собственность из-за отсутствия наследников.
Все эти объекты обследуют и определят, подлежащих реконструкции. Ставку будут делать на недвижимость, которую можно оборудовать для длительного проживания ВПЛ.
Первыми в проекте принимают участие 3 области:
- Киевская;
- Полтавская;
- Ивано-Франковская.
Важно! В феврале – марте отберут около 60 – 70 помещений для первичного осмотра. Далее специалисты проведут техническое обследование и определят объем необходимых работ.
Как ВПЛ получить жилье бесплатно?
Внутренне перемещенные лица и члены их семей могут рассчитывать на бесплатное жилье из специального фонда, который формируют местные советы или определенные ими органы. Такое жилье предоставляют по месту фактического пребывания переселенцев и, как правило, сроком до одного года.
Если же человек или семья не имеет возможности найти другое жилье, срок проживания могут продлить.Требования к условиям проживания: на каждого жителя должно приходиться не менее 6 квадратных метров жилой площади.
При этом законодательство предусматривает приоритет для наиболее уязвимых категорий. В первую очередь жилье предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с потерей трудоспособности и пенсионерам, чьи дома были уничтожены или стали непригодными для проживания в результате войны.