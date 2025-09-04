Россияне теряют доверие к отечественной недвижимости. Они выбирают другие страны для покупки жилья и инвестирования.

Почему падает спрос на недвижимость в России?

Рынок недвижимости России находится в стагнации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В 2025 году российские банки выдали жилищных кредитов на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А девелоперы на 44% сократили инвестиции в недвижимость России.

Зато на 29,5% по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на недвижимость в Таиланде, на 9,8% – на Кипре и на 6,2% – в Турции.

Во втором квартале 2025 года квадратный метр в новостройках в среднем по России оценивался в 205 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке – в 128 тысяч,

– пишут в разведке.

Таким образом происходит дисбаланс цен: квартира, приобретенная на "первичке", в случае попытки продать ее на вторичном рынке жилья может стоить на 40% дешевле, что сводит на нет любые инвестиционные расчеты. В центральных регионах России дисбаланс цен на первичном и вторичном рынках недвижимости иногда достигает даже 80%.

Что происходит с экономикой России?