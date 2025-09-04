Спрос на недвижимость в России падает: почему россияне не хотят покупать жилье
- В 2025 году в России выдано на 47% меньше жилищных кредитов, а девелоперы сократили инвестиции в недвижимость на 44%, ситуация на рынке недвижимости ухудшается.
- Растет спрос на недвижимость в Тайланде, Кипре и Турции, тогда как в России наблюдается существенный ценовой дисбаланс между первичным и вторичным рынками.
Россияне теряют доверие к отечественной недвижимости. Они выбирают другие страны для покупки жилья и инвестирования.
Почему падает спрос на недвижимость в России?
Рынок недвижимости России находится в стагнации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Смотрите также В России произошел обвал производства одного из ключевых продуктов
В 2025 году российские банки выдали жилищных кредитов на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А девелоперы на 44% сократили инвестиции в недвижимость России.
Зато на 29,5% по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на недвижимость в Таиланде, на 9,8% – на Кипре и на 6,2% – в Турции.
Во втором квартале 2025 года квадратный метр в новостройках в среднем по России оценивался в 205 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке – в 128 тысяч,
– пишут в разведке.
Таким образом происходит дисбаланс цен: квартира, приобретенная на "первичке", в случае попытки продать ее на вторичном рынке жилья может стоить на 40% дешевле, что сводит на нет любые инвестиционные расчеты. В центральных регионах России дисбаланс цен на первичном и вторичном рынках недвижимости иногда достигает даже 80%.
Что происходит с экономикой России?
- Российская экономика во втором квартале вошла в стадию технической стагнации, и для ее оживления требуется существенное снижение ключевой ставки, которая сейчас составляет примерно 14%. Эксперты и бизнес сейчас призывают использовать все инструменты поддержки экономики, чтобы не допустить ее перехода в состояние стагнации.
- В целом экономика России замедлилась в 11 раз за полгода. Рост российской экономики замедлился до 0,4% в июле, что в 11 раз меньше, чем в декабре прошлого года. Промышленность России переживает кризис, в частности, производство мебели, одежды, электрооборудования и металлургии значительно сократилось.
- Вместе с этим Центробанк России спрогнозировал новый обвал экономики. Прогнозируют падение ВВП на 2,5–3,5% в следующем году и на 2–3% в 2027 году, с ускорением инфляции до 10–12%. Ключевая ставка может составить 16–18% и 18–20% в ближайшие два года, с возможным снижением цен на нефть и сокращением импорта.