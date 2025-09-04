Попит на нерухомість в Росії падає: чому росіяни не хочуть купувати житло
- У 2025 році в Росії видано на 47% менше житлових кредитів, а девелопери скоротили інвестиції в нерухомість на 44%, ситуація на ринку нерухомості гіршає.
- Зростає попит на нерухомість у Тайланді, Кіпрі та Туреччині, тоді як в Росії спостерігається суттєвий ціновий дисбаланс між первинним і вторинним ринками.
Росіяни втрачають довіру до вітчизняної нерухомості. Вони обирають інші країни для купівлі житла й інвестування.
Чому падає попит на нерухомість в Росії?
Ринок нерухомості Росії перебуває у стагнації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
У 2025 році російські банки видали житлових кредитів на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року. А девелопери на 44% скоротили інвестиції в нерухомість Росії.
Натомість на 29,5% порівняно з минулим роком збільшився попит на нерухомість у Тайланді, на 9,8% – на Кіпрі та на 6,2% – у Туреччині.
У другому кварталі 2025 року квадратний метр у новобудовах в середньому по Росії оцінювався в 205 тисяч рублів, тоді як на вторинному ринку – у 128 тисяч,
– пишуть у розвідці.
Таким чином відбувається дисбаланс цін: квартира, придбана на "первинці", у разі спроби продати її на вторинному ринку житла може коштувати на 40% дешевше, що зводить нанівець будь-які інвестиційні розрахунки. У центральних регіонах Росії дисбаланс цін на первинному та вторинному ринках нерухомості іноді сягає навіть 80%.
Що відбувається з економікою Росії?
- Російська економіка у другому кварталі увійшла в стадію технічної стагнації, і для її пожвавлення потрібне суттєве зниження ключової ставки, яка зараз становить приблизно 14%. Експерти та бізнес зараз закликають використовувати всі інструменти підтримки економіки, щоб не допустити її переходу у стан стагнації.
- Загалом економіка Росії сповільнилася у 11 разів за пів року. Зростання російської економіки сповільнилося до 0,4% у липні, що в 11 разів менше, ніж у грудні минулого року. Промисловість Росії переживає кризу, зокрема, виробництво меблів, одягу, електрообладнання та металургії значно скоротилося.
- Разом з цим Центробанк Росії спрогнозував новий обвал економіки. Прогнозують падіння ВВП на 2,5–3,5% у наступному році та на 2–3% у 2027 році, з прискоренням інфляції до 10–12%. Ключова ставка може становити 16–18% та 18–20% у найближчі два роки, з можливим зниженням цін на нафту та скороченням імпорту.