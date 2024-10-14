Как ВПЛ оформить жилищные субсидии и что для этого нужно
Источник:Павел Фролов
Жилищная субсидия предоставляется семьям, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж. Это касается и ВПЛ, которые могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации по месту жительства.
Кто может оформить жилищную субсидию
С приближением отопительного сезона растет заинтересованность в вопросе получения жилищных субсидий, особенно среди ВПЛ, которые также имеют право на такие выплаты, объясняет народный депутат Павел Фролов.
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При расчете совокупного дохода для назначения жилищной субсидии помощь на проживание для ВПЛ не учитывается. Это повышает шансы переселенцев на получение субсидии.
Жилищная субсидия предоставляется семьям, у которых расходы на коммунальные услуги больше определенного для них обязательный платеж. Поэтому если сумма платежей выше обязательного платежа, вы можете потенциально получить субсидию,
– объясняет нардеп.
Для оформления субсидии можно обратиться в один из таких государственных органов:
- Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Уполномоченное лицо местной власти.
Кстати! Также есть возможность подать заявку онлайн через портал "Дія", вебпортал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.