ВПЛ в Украине смогут получить новые субсидии: Правительство одобрило дополнительные выплаты

Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект предоставления субсидий внутренне перемещенным лицам. Средства будут предоставлять для оплаты аренды жилья.

Какие выплаты получают ВПЛ

Проект будет реализовываться в течение двух лет, сообщает представителю правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также Надо ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году

Проект охватывает населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Исключением будут те населенные пункты, где ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы Россией.

Тарас Мельничук Представитель КМУ в Верховной Раде Предусмотрено, что предоставление субсидии на наем жилья будет возможным исключительно при условии оформления договора найма между нанимателем и наймодателем (утвержден Примерный договор найма (аренды) жилого помещения (дома, квартиры), в котором максимально учтены интересы обеих сторон сделки), что будет подлежать регистрации и учету в базе договоров найма жилого помещения, созданной Пенсионным фондом Украины.

Установлено, что субсидия на аренду жилья не будет ограничивать ВПЛ в праве на другую целевую государственную помощь, в частности субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на аренду определен социальный норматив площади жилья: 13,65 квадратных метров на каждого человека из домохозяйства ВПО, но не менее 35,22 квадратных метров на семью.

Обратите внимание! Субсидия на аренду будет назначаться, если расходы домохозяйства превышают обязательный платеж, который будет базироваться на 30% совокупного дохода домохозяйства.