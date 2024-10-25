Які виплати отримують ВПО

Проєкт реалізовуватиметься протягом двох років, повідомляє представнику уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Проєкт охоплює населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Винятком будуть ті населені пункти, де ведуться або велися бойові дії або які тимчасово окуповані Росією.

Тарас Мельничук Представник КМУ у Верховній Раді Передбачено, що надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем (затверджено Примірний договір найму (оренди) житлового приміщення (будинку, квартири), в якому максимально враховано інтереси обох сторін угоди), що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення, створеній Пенсійним фондом України.

Встановлено, що субсидія на оренду житла не обмежуватиме ВПО у праві на іншу цільову державну допомогу, зокрема субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на оренду визначено соціальний норматив площі житла: 13,65 квадратних метрів на кожну особу з домогосподарства ВПО, але не менше 35,22 квадратних метрів на сім’ю.

Зауважте! Субсидія на оренду призначатиметься, якщо витрати домогосподарства перевищують обов’язковий платіж, який базуватиметься на 30% сукупного доходу домогосподарства.