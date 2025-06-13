Новые правила назначения субсидий: кого коснутся изменения

В Украине изменились правила назначения субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Однако нововведения коснутся лишь нескольких категорий.

На кого распространяются новые правила

Отныне, по решению правительства, получить жилищную субсидию смогут даже те, кто имеет депозит или недвижимость, или даже долги, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Впрочем порядок назначения субсидии упростили только для нескольких категорий:

для детских домов семейного типа;

для приемных семей;

для многодетных семей с тремя или более детьми.

Эти изменения призваны поддержать семьи, которые взяли на себя обязательства по воспитанию детей, лишенных родительской опеки.

Важно! Новым постановлением также предусмотрены изменения для внутренне перемещенных лиц. если в составе домохозяйства есть ВПО и они не меняли место своего проживания, то субсидию на новый период им назначат автоматически.

Какие условия для получения жилищных субсидий

Для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей повысили порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, – с 680 до 4 000 гривен.

Также отныне для таких семей не станет препятствием для получения субсидии:

наличие средств на депозитах;

приобретение квартиры, дома или земельного участка;

расходы на товары для детей, в частности одежду, бытовую или компьютерную технику, если средства потратили в интересах ребенка и есть документы, подтверждающие это (чеки или договоры).

Стоит знать! В состав домохозяйства, которое является детским домом семейного типа или приемной семьей, отныне не будут включать лиц, которые зарегистрированы по адресу, но не указаны в декларации. Их доход и имущество не будут учитывать при определении права на субсидию.