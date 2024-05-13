Жителям одной из областей Украины повысят субсидии на электроэнергию
Источник:ПФУ
На Харьковщине с мая по сентябрь 2024 года выросли социальные нормативы для определения размера субсидий и льгот на электроэнергию. Это должно помочь жителям региона покрыть расходы на электроэнергию в неотапливаемый сезон.
Как вырастет субсидия
В связи с энергетическим кризисом, который наблюдается в Харькове и других населенных пунктах области, Кабмин принял постановление, которое поможет местным жителям с оплатой за электричество.
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Согласно правительственному решению, субсидию на оплату электроэнергии харьковчанам увеличат в 5 раз. Льготный период будет действовать с 1 мая по 30 сентября 2024 года.
Повышение социальных нормативов, используемых для расчета размера субсидии или льготы на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии, увеличит размер назначенной субсидии или льготы,
– объясняют в Пенсионном фонде Украины.
Социальные нормы потребления электроэнергии в Украине
Украина установила детальные социальные нормы потребления электроэнергии для домохозяйств с различными условиями жизни. Нормы регулируют количество электроэнергии, субсидируемой государством:
Домохозяйства с газовыми плитами и централизованной горячей водой:
- Основной норматив: 70 киловатт-часов в месяц на одного человека.
- Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.
- Максимальный лимит: не более 190 киловатт-часов в месяц.
Домохозяйства с электроплитами и централизованной горячей водой:
- Основной норматив: 110 киловатт-часов в месяц на одного человека.
- Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.
- Максимальный лимит: не более 230 киловатт-часов в месяц.
Домохозяйства с электроплитами без централизованной горячей воды:
- Основной норматив: 130 киловатт-часов в месяц на одного человека.
- Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.
- Максимальный лимит: не более 250 киловатт-часов в месяц.
Домохозяйства без электроплит, но с централизованным снабжением холодной воды и без горячей воды и газовых водонагревательных приборов:
- Основной норматив: 100 киловатт-часов в месяц на одного человека.
- Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.
- Максимальный лимит: не более 220 киловатт-часов в месяц.
Освещение для жителей сел и поселков городского типа:
- Норматив: 30 киловатт-часов в месяц на человека, обеспечено государством бесплатно.
Эти нормативы обеспечивают важную социальную поддержку для различных категорий населения, учитывая их специфические потребности и условия проживания.
Как оформить субсидию
Жилищная субсидия предоставляется гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги, основана на суммарном доходе всех членов домохозяйства и величине коммунальных платежей. Вот шаги, которые необходимо выполнить для ее получения
Обращение в соответствующий орган:
- Посетите орган социальной защиты населения по месту вашей регистрации или фактического проживания для подачи заявления на получение субсидии.
Способы подачи заявления:
- Заявление можно подать онлайн через официальные порталы, которые предоставляют такую возможность, или офлайн, непосредственно в социальном отделе.
Необходимые документы:
- Удостоверение личности: Нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Справка о доходах: Справка о доходах: Необходимо предоставить документ, подтверждающий доходы всех членов домохозяйства за определенный период.
- Декларация о доходах и расходах: Декларация о доходах и расходах: Этот документ демонстрирует финансовое состояние заявителя.
- Право собственности на жилье или договор аренды: Право собственности на жилье или договор аренды: Подтверждение владения или права пользования жильем.
Сроки действия субсидии:
- Субсидия назначается на определенный период, который может меняться в зависимости от условий в договоре аренды или других факторов, влияющих на право проживания в жилье.