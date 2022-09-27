Не горелками единственными: какие запасы продуктов следует сделать этой зимой

Из-за войны в Украине зима станет не только тяжелой из-за отсутствия тепла в домах, но и из-за возможных перепадов электричества. Следовательно, станет проблемой приготовления пищи и хранения продуктов. Чем стоит запастись этой зимой, читайте в материале.

24 канал подготовил для вас чек-лист продуктов, которые стоит приобрести, чтобы быть готовыми к разным сценариям этой зимой.

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Что купить в первую очередь

Напоминаем, что главным правилом в таком подборе продуктов должна быть их способность быстро не портиться. Сами же запасы должны быть питательными и мобильными в приготовлении.

Прежде всего стоит подумать о печенье, хлебце, сухарях, крекерах , которые долго хранятся и которые можно наскоро съесть. К этому пункту добавляем полуфабрики, которые можно залить крутым кипятком. Любая пища, хранящаяся в холодильнике, не будет свежей, если свет выключат на длительный период.

, которые долго хранятся и которые можно наскоро съесть. К этому пункту добавляем полуфабрики, которые можно залить крутым кипятком. Любая пища, хранящаяся в холодильнике, не будет свежей, если свет выключат на длительный период. Помним, что на зиму человеческому организму нужны углеводы. Поэтому не забываем о сахаре, орехах, бобовых.

Что касается тушенок и закруток, то они пригодятся, но только если есть проблемы с газоснабжением и электроснабжением временные. Лучше запасаемся промысловыми мясными и рыбными консервами. Они сохраняются длиннее и прошли полную термическую обработку.

Они сохраняются длиннее и прошли полную термическую обработку. Сухофрукты станут отличным заменителем различных шоколадных изделий, которые нужно хранить в холодильнике. Это и изюм, и курага. А еще чернослив, сушеные яблоки и груши.

станут отличным заменителем различных шоколадных изделий, которые нужно хранить в холодильнике. Это и изюм, и курага. А еще чернослив, сушеные яблоки и груши. Овощи также лучше сушить , как и фрукты. К примеру, помидоры также можно засушить, как и морковь, свеклу и капусту.

, как и фрукты. К примеру, помидоры также можно засушить, как и Если же вы запаслись водой и горелкой, то можете даже приготовить разные каши. Для этого нужно сделать запас круп , которые вам нравятся и которые быстро варятся. В таком случае покупаем еще и муку, дрожжи, соль, кофе и чай.

, которые вам нравятся и которые быстро варятся. В таком случае покупаем еще и муку, дрожжи, соль, кофе и чай. Не забываем о масле. Ее храним в стеклянной или пластиковой бутылке. Масло можно заменить к примеру долго не портящимся смальцем.

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Подготовка к отопительному сезону

Не секрет, что отопительный сезон, который скоро начнется, один из самых трудных. И проблемы могут возникать не только с газом, но и с электричеством. Какие вещи помогут справиться с перебоями электроэнергии:

Туристическая горелка;

Генератор;

Газовый обогреватель;

Фонарик на батарейках;

Зарядное устройство на солнечной батарее;

Павербанк, предварительно заряженный.

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