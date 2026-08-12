В некоторых городах возникнут проблемы, – экономист дал прогноз на зимний период

Россия может попытаться использовать зиму в качестве очередного рычага давления на Украину, однако на этот раз последствия ее атак могут быть весьма неравномерными. В некоторых городах отопительный сезон может оказаться значительно сложнее, и многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал "24 Каналу", что говорить о "решающей битве" этой осенью или о скором перемирии пока не стоит. По его словам, Россия истощает собственные запасы ракет, однако после возможной паузы может вновь прибегнуть к усилению агрессии зимой.

Будет ли зима тяжелой для Украины

Сергей Фурса отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров с Россией. По его мнению, Кремль продолжит эскалацию, поскольку Владимир Путин рассматривает зимний период как возможность усилить давление на Украину.

Инвестиционный банкир о подготовке к зиме: видео

Идет война на изнурение. Россияне сейчас, конечно, эскалируют конфликт, но они расходуют запасы, тратят гораздо больше ракет, чем производят. В ближайшее время они снова сделают паузу, а дальше, наверное, будут проводить зимнюю эскалацию,

– пояснил он.

Кроме того, очень многое будет зависеть от погодных условий. Если зима будет относительно теплой, как это происходит в условиях изменения климата, ситуация может оказаться значительно легче, чем во время сильных морозов.

Где могут возникнуть наибольшие проблемы с отоплением

Фурса пояснил, что ситуацию с электроэнергией и теплоснабжением не стоит рассматривать как единую проблему. По его словам, у Украины гораздо лучшие перспективы именно в отношении электроэнергии.

Обратите внимание! Украина приступила к подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов, планируя накопить в хранилищах 14,6 миллиарда кубометров газа. Правительство рассматривает варианты импорта топлива и диверсификации маршрутов поставок для обеспечения стабильности.

Энергетические объекты, обеспечивающие выработку электроэнергии, часто расположены за пределами досягаемости российских ракет. В то же время противник может пытаться влиять на электрологистику.

С электричеством все намного лучше, чем с теплом. Это очень сегментированная ситуация. Есть Киев, есть некоторые города, которые ближе к фронту, ближе к России. Там может быть очень некомфортно, учитывая теплую зиму, если будут наноситься значительные удары,

– отметил инвестиционный банкир.

Он добавил, что украинская ПВО часто сбивает российские крылатые ракеты и "Шахеды". Поэтому для объектов, расположенных на значительном расстоянии, вероятность поражения может быть ниже.

"Но мы должны готовиться к очень сложной зиме, к этому мы должны быть готовы безусловно. Но в то же время не нужно впадать в отчаяние. Мы просто должны быть морально готовы", – подытожил Фурса.