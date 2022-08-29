"Зима": как это слово будет вызывать волнение в ЕС следующие 5 – 10 лет

Нынешние и следующие зимы станут испытаниями для Запада. Страны ЕС борются с большим ростом цен на энергоносители и накапливают газ для проведения стабильного отопительного сезона.

Министр энергетики Бельгии сообщила, что следующие 5 – 10 зим станут ужасными для ЕС, если цены на природный газ не снизят.

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В этом виновата рф

Главным виновником этой проблемы стала россия, ведь страна-агрессорка к полномасштабному вторжению в Украину была ключевым поставщиком газа в Европу. Только в прошлом году 40% газа в ЕС были импортированы из России.

В настоящее время страна-агрессорка попала под беспрецедентные санкции за агрессию.

Следовательно, страны, поддерживающие Украину, прибегают к сокращению импорта российского газа и нефти. Это влияет на рост цен для населения.

Как реагирует мир

Как сообщила министр энергетики Бельгии Тенне Ван дер Стратен в твиттере: цены на газ в Европе необходимо срочно заморозить. Она добавила, что связь между ценами на газ и электроэнергию искусственная и требует реформирования.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал ситуацию на энергетическом рынке безумием и добавил, что нельзя позволить путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию.

Германия, которая в 2020 году являлась крупнейшим импортером российского газа, сегодня пытается увеличить свои запасы газа. Потому к октябрю планируется заполнить газовые мощности страны на 85%.

По оценкам министра экономики Роберта Хабека, такая цель может быть достигнута еще до начала сентября.

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Что будет в Украине

Олег Гетман, специалист Экономической экспертной платформы, подчеркнул, что из-за потери крупных металлургических комбинатов, частично оккупированных, или частично уменьшивших свою работу, "в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа". Речь идет о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, бирж и всего остального.

Как сообщила 24 каналу, Татьяна Бойко, цена газа для бытовых потребителей этого отопительного сезона не вырастет , ведь ее зафиксировало правительство и сообщило об этом предприятиям, которые предоставляют услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних, напомнила эксперт Татьяна Бойко.

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