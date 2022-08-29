Міністерка енергетики Бельгії повідомила, що наступні 5 – 10 зим стануть жахливими для ЄС, якщо ціни на природний газ не знизять.

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В цьому винна рф

Головним винуватцем цієї проблеми стала росія, адже країна-агресорка до повномасштабного вторгнення в Україну була ключовим постачальником газу у Європу. Лише минулого року 40% газу в ЄС були імпортовані з росії.

Зараз країна-агресорка потрапила під безпрецедентні санкції за агресію.

Відтак, країни, що підтримують Україну, вдаються до скорочення імпорт російського газу та нафти. Це впливає на ріст цін для населення.

Як реагує світ

Як повідомила міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен у твіттері: ціни на газ у Європі необхідно терміново заморозити. Вона додала, що зв'язок між цінами на газ та електроенергію є штучним і потребує реформування.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер назвав ситуацію на енергетичному ринку божевіллям і додав, що не можна дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію.

Німеччина, яка у 2020 році була найбільшим імпортером російського газу, сьогодні намагається збільшити свої запаси газу. Тому до жовтня планується заповнити газові потужності країни на 85%.

За оцінками міністра економіки Роберт Хабек, така ціль може бути досягнута ще до початку вересня.

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Що буде в Україні

Олег Гетман, фахівець Економічної експертної платформи, підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

Як повідомила 24 каналу, Тетяна Бойко, ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте, адже її зафіксував уряд й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх, нагадала експертка Тетяна Бойко.

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