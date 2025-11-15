15 ноября, 13:08
Не только 1000 гривен: что еще могут получить украинцы в рамках "Зимней поддержки"
Основні тези
- Правительство Украины вводит программу "Зимняя поддержка", которая включает различные формы помощи гражданам, такие как выплата 6 500 гривен для уязвимых категорий, бесплатные путешествия по железной дороге, фиксированные тарифы на энергоносители и жилищные субсидии.
- Каждый украинец может получить 1000 гривен.
Правительство разработало пакет зимней поддержки украинцев. Так, все граждане могут получить тысячу гривен от Зеленского, а также воспользоваться другими услугами.
В пакет "Зимней поддержки" украинцев входят программы финансовой помощи, фиксированные тарифы на энергоносители, мероприятия по энергоэффективности и специальная поддержка для прифронтовых регионов и ВПО, передает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
Как правительство планирует "поддержать" украинцев зимой?
Пакет "Зимняя поддержка" предусматривает:
- выплату 6 500 гривен для уязвимых категорий граждан. Это денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Прием заявок начинается с 20 ноября.
- 3 000 километров по Украине для каждого гражданина. Социальная программа, предоставляющая возможность бесплатно путешествовать по железной дороге Украины на расстояние до 3 000 километров в непиковые периоды (январь – февраль, октябрь – ноябрь).
- фиксированные цены на газ и электроэнергию.
- усиленную поддержка для граждан, проживающих на территориях активных боевых действий или вблизи линии фронта.
- жилищные субсидии на коммунальные услуги. Безвозвратная адресная государственная помощь малообеспеченным семьям, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Программа покрывает расходы на коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
- помощь ВПЛ. Программа включает дополнительную финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц.
- программы энергоэффективности. Государство поддерживает домохозяйства, ОСМД и бизнес во внедрении мероприятий по энергоэффективности и установлении альтернативных источников энергии.
Как получить тысячу Зеленского?
- С 15 ноября стартовал прием заявок на получение тысячи Зеленского через "Дію" или "Укрпочту".
- Тысячу можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
- Потратить средства нужно – до 30 июня 2026 года.