Украинцы получили почти 2 миллиарда гривен "зимней поддержки": сколько заявок уже подали
- Более 1,8 миллиона пенсионеров и получателей социальных выплат в Украине получили "зимнюю поддержку", общая сумма которой составляет почти 2 миллиарда гривен.
- Государство компенсирует 100 киловатт в час электроэнергии на человека ежемесячно во время холодных месяцев, но не более 300 киловатт в час на семью.
Сейчас в Украине продолжаются первые выплаты по программе Зимняя поддержка. Их получили уже более 1,8 миллиона пенсионеров и получателей социальных выплат.
Что известно о начислении "зимней поддержки"?
Речь идет о тех лицах, которым оказали помощь через Укрпочту, пишет 24 Канал со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина в Facebook.
Выплата поступает автоматически, без каких-либо заявлений. В частности самостоятельно заявку в отделениях Укрпочты подали более 550 тысяч людей.
Параллельно государство уже перечислило почти 1,9 миллиарда гривен по заявкам, которые украинцы подали через Дію еще в первый день программы (в субботу, 15 ноября).
О следующей выплате средств сообщим отдельно,
– заверил Улютин.
Отдельно есть более 230 тысяч заявок на "зимние 6500" для наиболее уязвимых категорий населения. Их подали за 5 дней программы.
Заявку можно подать до 17 декабря, а первые выплаты начнутся уже с 10 декабря,
– напомнил Денис Улютин.
Важно! Кроме того, более 280 тысяч семей получили компенсацию на оплату электроэнергии. Дополнительная выплата поступает автоматически вместе с ежемесячной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что о компенсации на оплату электроэнергии в рамках Зимней поддержки сообщала премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Это целевая помощь для жителей прифронтовых регионов, чтобы семьи могли легче пройти зимний период и обеспечить базовые потребности,
– написала Свириденко.
Государство компенсирует 100 киловатт в час электроэнергии на человека ежемесячно (но не более 300 киловатт в час на семью). Программа стартовала 1 октября.
Обратите внимание! Начисления происходят ежемесячно в течение холодных месяцев.
До какой даты следует потратить "зимнюю тысячу"?
- Если украинец или украинка получает пенсию, другие соцвыплаты в Укрпочте, то 1 000 гривен "от Зеленского" поступит автоматически. Потратить помощь можно до 25 декабря 2025 года.
- Когда же человек оформил заявление на "зимнюю тысячу" через Укрпочту – до 25 января 2026 года.
- "Зимнюю поддержку", которая поступила на карточку "Нацкешбек" следует потратить до 30 июня 2026 года.