Українці отримали майже 2 мільярди гривень "зимової підтримки": скільки заявок вже подали

Наразі в Україні тривають перші виплати за програмою Зимова підтримка. Їх отримали вже понад 1,8 мільйона пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Що відомо про нарахування "зимової підтримки"?

Мова йде про тих осіб, яким надали допомогу через Укрпошту, пише 24 Канал з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна в Facebook.

Виплата надходить автоматично, без будь-яких заяв. Зокрема самостійно заявку у відділеннях Укрпошти подали понад 550 тисяч людей.

Паралельно держава вже перерахувала майже 1,9 мільярда гривень за заявками, які українці подали через Дію ще в перший день програми (у суботу, 15 листопада).

Про наступну виплату коштів повідомимо окремо,

– запевнив Улютін.

Окремо є понад 230 тисяч заявок на "зимові 6500" для найбільш вразливих категорій населення. Їх подали за 5 днів програми.

Заявку можна подати до 17 грудня, а перші виплати розпочнуться вже з 10 грудня,

– нагадав Денис Улютін.

Важливо! Крім того, понад 280 тисяч родин отримали компенсацію на оплату електроенергії. Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що про компенсацію на оплату електроенергії в межах Зимової підтримки повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби,

– написала Свириденко.

Держава компенсує 100 кіловатів на годину електроенергії на людину щомісяця (але не більше 300 кіловатів на годину на сім’ю). Програма стартувала 1 жовтня.

Зауважте! Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодних місяців.

До якої дати слід витратити "зимову тисячу"?