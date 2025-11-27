Время ограничено: до какого числа украинцы должны потратить "зимнюю тысячу"

Программа зимней поддержки стартовала в Украине 15 ноября. В частности она предоставляет возможность получить помощь в размере 1 000 гривен.

До какой даты следует использовать "зимнюю тысячу"?

Прием заявок продлится до 24 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Читайте также Не на каждый сбор: кому из военных можно задонатить "1000 Зеленского"

Оформить заявку можно как в Дії, так и на Укрпочте.

Если человек получает пенсию или какие-то другие социальные выплаты в Укрпочте, и 1 000 гривен поступила автоматически – потратить ее можно до 25 декабря 2025 года.

Если лицо именно оформило заявление на получение помощи через Укрпочту – деньгам следует найти применение до 25 января 2026 года.

Обратите внимание! В то же время поддержку, которая поступила на карточку "Национальный кэшбек" через Дію, нужно потратить до 30 июня 2026 года.

Напомним, что с 22 ноября правительство изменило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Об этом рассказали в Министерстве экономики.

Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка",

– объяснили в ведомстве.

1 000 гривен можно использовать на такие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги; почтовые услуги; продукты питания в магазинах и супермаркетах; лекарственные средства и медицинские изделия; книги и другую печатную продукцию; благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Обратите внимание! Часть обновленных категорий становится доступной сразу: лекарства, различные медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию.

На что нельзя потратить "зимнюю тысячу"?