Время ограничено: до какого числа украинцы должны потратить "зимнюю тысячу"
- Прием заявок на получение "зимней тысячи" продлится до 24 декабря, а потратить ее можно до разных дат, в зависимости от способа получения.
- Полученные средства нельзя использовать на подакцизные товары, развлечения, мобильную связь и интернет, но их можно потратить на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию.
Программа зимней поддержки стартовала в Украине 15 ноября. В частности она предоставляет возможность получить помощь в размере 1 000 гривен.
До какой даты следует использовать "зимнюю тысячу"?
Прием заявок продлится до 24 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
Оформить заявку можно как в Дії, так и на Укрпочте.
- Если человек получает пенсию или какие-то другие социальные выплаты в Укрпочте, и 1 000 гривен поступила автоматически – потратить ее можно до 25 декабря 2025 года.
- Если лицо именно оформило заявление на получение помощи через Укрпочту – деньгам следует найти применение до 25 января 2026 года.
Обратите внимание! В то же время поддержку, которая поступила на карточку "Национальный кэшбек" через Дію, нужно потратить до 30 июня 2026 года.
Напомним, что с 22 ноября правительство изменило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Об этом рассказали в Министерстве экономики.
Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка",
– объяснили в ведомстве.
1 000 гривен можно использовать на такие категории товаров и услуг:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия; книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Обратите внимание! Часть обновленных категорий становится доступной сразу: лекарства, различные медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию.
На что нельзя потратить "зимнюю тысячу"?
- За "зимнюю поддержку" нельзя приобрести подакцизные товары, то есть алкоголь и табачные изделия.
- Тысячу не получится потратить на развлечения: счета в кафе или ресторанах; на билеты в кино и тому подобное.
- Также "зимней тысячей" не получится оплатить мобильную связь и интернет.