РНБО хоче ввести секторальні фінансові санкції проти Росії на 50 років

В Україні мають намір застосувати санкції до фінансових установ країни-агресорки на 50 років. Відтак обмеження стосуватимуться усіх російських банків, у тому числі й Центробанку.

На які установи застосують санкції

Рішення РНБО про застосування санкцій щодо російських фінансових установ з'явилося сьогодні, 22 лютого, на сайті Верховної Ради.

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Обмеження України діятимутьНе винятком став Центральний банк. До списку також входять усі небанківські кредитні організації, оператори платіжних систем, професійні учасники фондового ринку, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші установи, що надають фінансові послуги.

До слова, відповідно до закону України "Про санкції", забороняються ще й операції з активами цих компаній.

Крім того, за рішенням РНБО анульовується реєстрація російських платіжних систем.

Забороняється встановлювати ділові відносини, у тому числі кореспондентських відносин, з фінансовими установами Росії.

Заборона правочинів із фінансовими установами.

Заборона придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи країни-агресорки.

Як пише нардеп Ярослав Железняк, цю ініціативу розробляв НБУ.

Це потужний крок і приклад для наслідування нашими міжнародними партнерами,

– додає він.

Санкції розхитують кремлівський режим

Як повідомляє керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочка, Росія вже починає економити через санкції. Це стосується навіть соціальних виплат.

В Росії почали використовувати гроші, які мали направити на соціальні виплати, на військові цілі. Тобто грошей в Росії починає не вистачати,

– пояснює експерт.

За словами економіста Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, якими він поділився з The Washington Post, освіта та будівництво доріг в Росії відчують негативний ефект від цього вже через кілька років.