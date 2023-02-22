На какие учреждения применяют санкции
Решение СНБО о применении санкций в отношении российских финансовых учреждений появилось сегодня, 22 февраля, на сайте Верховной Рады.
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Кстати, согласно закону Украины "О санкциях", запрещаются еще и операции с активами этих компаний.
- Кроме того, по решению СНБО аннулируется регистрация российских платежных систем.
- Запрещается устанавливать деловые отношения, в том числе корреспондентские отношения, с финансовыми учреждениями России.
- Запрет сделок с финансовыми учреждениями.
- Запрещение приобретения ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых финансовые учреждения страны-агрессорки.
Как пишет нардеп Ярослав Железняк эту инициативу разрабатывал НБУ.
Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам,
– добавляет он.
Санкции расшатывают кремлевский режим
Как сообщает руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочко, Россия уже начинает экономить из-за санкций. Это касается даже социальных выплат.
В России начали использовать деньги, которые должны были направить на социальные выплаты, на военные цели. То есть денег в России начинает не хватать,
– объясняет эксперт.
По словам экономиста Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге, которыми он поделился с The Washington Post, образование и строительство дорог в России ощутят негативный эффект от этого уже через несколько лет.