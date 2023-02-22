На які установи застосують санкції
Рішення РНБО про застосування санкцій щодо російських фінансових установ з'явилося сьогодні, 22 лютого, на сайті Верховної Ради.
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До слова, відповідно до закону України "Про санкції", забороняються ще й операції з активами цих компаній.
- Крім того, за рішенням РНБО анульовується реєстрація російських платіжних систем.
- Забороняється встановлювати ділові відносини, у тому числі кореспондентських відносин, з фінансовими установами Росії.
- Заборона правочинів із фінансовими установами.
- Заборона придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи країни-агресорки.
Як пише нардеп Ярослав Железняк, цю ініціативу розробляв НБУ.
Це потужний крок і приклад для наслідування нашими міжнародними партнерами,
– додає він.
Санкції розхитують кремлівський режим
Як повідомляє керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочка, Росія вже починає економити через санкції. Це стосується навіть соціальних виплат.
В Росії почали використовувати гроші, які мали направити на соціальні виплати, на військові цілі. Тобто грошей в Росії починає не вистачати,
– пояснює експерт.
За словами економіста Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, якими він поділився з The Washington Post, освіта та будівництво доріг в Росії відчують негативний ефект від цього вже через кілька років.