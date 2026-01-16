Удар по режиму та тіньових схемах: США знову розширюють санкції

США посилюють тиск на владу Ірану на тлі придушення масових протестів у країни. Нові обмеження Вашингтону торкнулися представників силових структур та фінансових інституцій.

Які санкції запровадили США?

Міністерство фінансів США (OFAC) розширило санкційний список, додавши до нього організаторів жорстокого придушення мирних протестів в Ірані, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення відомства.

Також нові обмеження США тіньових банківських мереж, які дозволяють високопосадовцям Ірану заробляти на використанні природних ресурсів країни.

Сполучені Штати рішуче підтримують іранський народ у його прагненні до свободи та справедливості. Міністерство використає всі доступні інструменти, щоб націлити тих, хто стоїть за тиранічним порушенням прав людини в Ірані,

– наголосив міністр фінансів Скотт Бессент.

У оновлений санкційний список США потрапили:

секретар Верховної ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані;

За твердженням Мінфіну, він був одним із перших іранських лідерів, які закликали до насильства у відповідь на мирні протести населення.

18 осіб та організацій.

Їх звинувачують у відмиванні доходів від продажу іранської нафти та нафтохімічної продукції на закордонні ринки через тіньові банківські мережі фінансових установ країни, які знаходяться під санкціями.

Замість того щоб ці кошти використовувалися на благо народу Ірану, який стикається з економічною катастрофою через руйнівну інфляцію та величезні дефіцити, спричинені економічною безгосподарністю режиму, ці гроші спрямовуються на фінансування репресій режиму проти власного народу та його підтримку терористичних угруповань за кордоном,

– наголосили в Мінфіні.

Зауважте! У 2025 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад 875 осіб, суден та літаків Ірану.

Хто ще посилив санкції проти Ірану?

У вівторок ,13 січня, також Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Ірану через жорстоке придушення масових протестів населення. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Іветт Купер, пише The Guardian.

Обмеження Сполученого королівства направлені:

на енергетичну;

фінансову;

транспортну;

програмну галузь тощо.

Велика Британія вже визначила ключових гравців в нафтовій, енергетичній, ядерній та фінансовій системах Ірану. Подальші заходи будуть спрямовані на важливі галузі, які просувають ядерну програму Ірану, і ми будемо продовжувати співпрацювати з ЄС та іншими партнерами, щоб вивчити, які додаткові заходи зараз можуть знадобитися у відповідь на події,

– підкреслила Купер.

Важливо! МЗС Великої Британії також викликало на розмову посла Ірану після повідомлень про придушення мирних протестів проти режиму.

Які ще санкції проти Ірану діють?