"Шахеди" з китайським слідом: Україна ввела санкції проти постачальників деталей

Україна посилює санкційний тиск після виявлення іноземних компонентів в іранських дронах Shahed, якими Росія атакує українські міста. Йдеться про китайські компанії, що постачають деталі.

Проти яких китайських компаній введені санкції

Уповноважений з питань санкційної політики, Влад Власюк, розповідає, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва, інформує 24 Канал.

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Власюк додає, що на сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджені санкції.

Влад Власюк Уповноважений з питань санкційної політики Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників.

До списку компаній, що потрапили під санкції, увійшли Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, та Suzhou ECOD Precision Manufacturing. Вони постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 та 2025 роках.

Нагадуємо! Від 8 липня президент України підписав указ про введення в дію санкцій щодо 5 китайських компаній. Серед обмежень є блокування активів, заборона торгівлі, заборона перевезень та транзиту тощо.