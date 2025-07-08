Против каких китайских компаний введены санкции

Уполномоченный по вопросам санкционной политики, Влад Власюк, рассказывает, что во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed обнаружили компоненты китайского производства, информирует 24 Канал.

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Власюк добавляет, что на сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции.

Влад Власюк Уполномоченный по вопросам санкционной политики Украина работает с партнерами по санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей.

В список компаний,, которые попали под санкции, вошли Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing. Они поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах.

Напоминаем! От 8 июля президент Украины подписал указ о введении в действие санкций в отношении 5 китайских компаний. Среди ограничений является блокирование активов, запрет торговли, запрет перевозок и транзита и тому подобное.